МИД Франции заявил об ухудшении ситуации со свободой прессы в мире

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль заявил, что Франция обеспокоена тревожным ухудшением ситуации со свободой прессы в мире.

"В тех условиях, когда пропаганда, слухи и ложная информация распространяются быстро, свобода прессы никогда не была так значима. Задача по информированию стала как никогда приоритетной. И надо сделать так, чтобы защита журналистов была безусловной", — заявил Надаль.

Он отметил, что "защита основных свобод, а особенно — свободы выражения и свободы прессы, является приоритетом внешней политики" Франции.

Ранее международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Документ демонстрирует увеличение числа стран, где ситуация, связанная со свободой прессы, является очень серьезной, и подчеркивает масштабы и ряд препятствий свободе прессы во всем мире. Он также отражает мир, в котором атаки на прессу стали обычным явлением. Мы достигли эпохи "постправды, пропаганды и подавления свобод — в частности, в демократических государствах", говорится в отчете.

Отчет RSF публикуется ежегодно с 2002 года. Оценка свободы прессы производится согласно условному показателю, формирующемуся на основе ответов экспертов по всему миру на вопросы анкеты и количества актов жестокости и насилия в отношении журналистов за рассматриваемый период. Всего рассматривается положение прессы в 180 странах.