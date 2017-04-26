Достопочтенный бизнесмен: Мэй раскритиковала политическую позицию Корбина

ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы занять премьерский пост.

Ранее в ходе начавшейся предвыборной кампании глава Лейбористской партии Корбин заявил, что, возможно, отказался бы от развития ядерной программы Trident, в случае если бы стал премьер-министром. В ответ консерваторы заявили, что назначение Корбина премьером повергло бы страну в "крайне опасный хаос".

В среду Мэй лично начала критиковать Корбина за его позицию по системе ядерного сдерживания. По ее словам, лидер оппозиции, заявлявший также, что не санкционировал бы превентивные удары по террористам и ослабил бы контроль на границах, просто не понимает важности обеспечения безопасности страны.

"Обеспечение безопасности нашей страны – это главная и первая обязанность премьер-министра. А этот достопочтенный бизнесмен… он попросту не подходит для такой работы", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Также она обвинила лейбористов в популизме в ходе предвыборной кампании. По словам премьера, Лейбористская партия приведет страну к экономической катастрофе, если выполнит предвыборные обещания, в том числе повышение расходов на социальную сферу, увеличение зарплат и снижение налогов.

Ранее с критикой Корбина выступил министр обороны Майкл Фэллон, обвинивший оппозиционера в том, что он вводит избирателей в заблуждение и не понимает, как функционирует система ядерного сдерживания.

В Великобритании 8 июня пройдут досрочные всеобщие выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты общин парламента и назначен новый кабинет министров. Как ожидается, правящая консервативная партия не только сохранит большинство, но и расширит его, в то время как лейбористы сократят присутствие в палате. Вероятнее всего, консерваторы вновь сформируют правительство.

В данный момент, согласно данным опросов, консерваторов поддерживают 49% населения, лейбористов — 26%, либерал-демократов — 12%, Партию независимости — 7%.