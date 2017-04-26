Достопочтенный бизнесмен: Мэй раскритиковала политическую позицию Корбина

ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы занять премьерский пост.
В среду Мэй лично начала критиковать Корбина за его позицию по системе ядерного сдерживания. По ее словам, лидер оппозиции, заявлявший также, что не санкционировал бы превентивные удары по террористам и ослабил бы контроль на границах, просто не понимает важности обеспечения безопасности страны.
"Обеспечение безопасности нашей страны – это главная и первая обязанность премьер-министра. А этот достопочтенный бизнесмен… он попросту не подходит для такой работы", — сказала Мэй, выступая в парламенте.
Также она обвинила лейбористов в популизме в ходе предвыборной кампании. По словам премьера, Лейбористская партия приведет страну к экономической катастрофе, если выполнит предвыборные обещания, в том числе повышение расходов на социальную сферу, увеличение зарплат и снижение налогов.
В Великобритании 8 июня пройдут досрочные всеобщие выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты общин парламента и назначен новый кабинет министров. Как ожидается, правящая консервативная партия не только сохранит большинство, но и расширит его, в то время как лейбористы сократят присутствие в палате. Вероятнее всего, консерваторы вновь сформируют правительство.
В данный момент, согласно данным опросов, консерваторов поддерживают 49% населения, лейбористов — 26%, либерал-демократов — 12%, Партию независимости — 7%.