Саркози призвал голосовать против Ле Пен во втором туре выборов

Николя Саркози после голосования в первом туре праймериз правых и центристов в Париже. Архивное фото

Николя Саркози после голосования в первом туре праймериз правых и центристов в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози призвал голосовать против лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов в стране, хотя не разделяет проект другого финалиста — основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

"Я полагаю, что избрание Марин Ле Пен и реализация ее проекта приведет к крайне тяжелым последствиям для нашей страны и ее граждан, поэтому во втором туре я проголосую за Эммануэля Макрона. Данный выбор продиктован соображениями ответственности и ни в коем случае не демонстрирует поддержку его проекта", — говорится в заявлении Саркози на его странице в Facebook.

Выход Ле Пен во второй тур и поражение в первом туре кандидата от "Республиканцев", экс-премьера Франсуа Фийона, Саркози расценил как "политическое землетрясение", отметив, что глубоко сожалеет об этом результате, однако принимает суверенный выбор граждан.

Экс-президент также напомнил, что в июне в стране пройдут парламентские выборы — "еще одна возможность сделать выбор в пользу реальных перемен, проголосовав за кандидатов от правых и центристов" с учетом "крайне тяжелой ситуации, в которой оказалась Франция".

Саркози также вновь отметил, что не намерен возвращаться в политику.

Партию "Национальный фронт" во Франции традиционно называют ультраправой, хотя такой она была лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена, а с приходом его дочери смягчила позиции и занимает правый фланг. Оппоненты Нацфронта постоянно разыгрывают эту карту, используя навешенный ранее ярлык: партию Ле Пен называют "нереспубликанской", и практически всегда (в 2012 году Нацфронту все же удалось провести в национальное собрание двух депутатов — из 577) кандидаты от Нацфронта во вторых турах выборов любого уровня терпят поражение, вне зависимости от того, кто им противостоит.