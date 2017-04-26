Трамп назвал решение суда заблокировать распоряжение Белого дома смешным

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "смешным" решение суда Сан-Франциско заблокировать распоряжение Белого дома о прекращении финансирования городов-убежищ для нелегалов, которые ограничивают сотрудничество с миграционными властями.

Суд в Сан-Франциско ранее заблокировал решение администрации отказывать в федеральном финансировании так называемым городам-убежищам, власти которых не выдают нелегальных иммигрантов правоохранительным органам. Тот же суд в феврале подтвердил отмену иммиграционного указа Трампа, временно запрещавшего въезд в США гражданам ряда стран.

"Сначала Девятый окружной суд заблокировал запрет (на въезд в страну гражданам ряда стран Ближнего Востока и Африки – ред.), а теперь вновь бьет по городам-убежищам – оба решения смешные. Увидимся в Верховном суде!" — написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Белый дом уже выступил с резкой критикой решения суда Сан-Франциско, пообещав "использовать все законные способы" для проведения ранее объявленной политики в отношении городов-убежищ.