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В мире

В Японии рассказали, чего ждут от визита Синдзо Абэ в Россию

14:1726.04.2017
(обновлено: 14:25 26.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фотоПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония ожидает динамичного движения к взаимовыгодным результатам в ходе предстоящего на этой неделе визита в Россию своего премьер-министра Синдзо Абэ, заявил в интервью РИА Новости японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в городе Нагато. 15 декабря 2016
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Как сообщила ранее пресс-служба президента России, визит Абэ состоится 27 апреля. В декабре прошлого года Владимир Путин встречался с Абэ в Японии, обсуждая план сотрудничества двух стран по восьми направлениям.

"Конкретизация "плана сотрудничества" по восьми направлениям представляет собой важный вопрос, который поднимается каждый раз на переговорах в верхах. И на нынешнем саммите, с учетом японо-российских переговоров в верхах в сентябре во время Восточного экономического форума во Владивостоке, ожидается динамичное движение к результатам", — сообщил Сэко.

По его словам, в качестве министра, ответственного за экономическое сотрудничество с Россией, он планирует провести переговоры с первым вице-премьером российского правительства Игорем Шуваловым, министром экономического развития Максимом Орешкиным, с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Токио. 16 декабря 2016
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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"Как раз сейчас чиновники двух стран на высоком уровне дают указания активизировать переговоры", — отметил Сэко.

Говоря о дальнейших контактах, министр напомнил, что на открывающейся в июле в Екатеринбурге выставке "Иннопром" ожидается большое число участников среди компаний из Японии как страны-партнера.

"Да я и сам хочу побывать там, если позволят обстоятельства", — сообщил Сэко. При этом он высказался за реализацию проектов, которые "дадут россиянам возможность реально ощутить выгоды японо-российского сотрудничества".

Выставка "Иннопром" пройдет уже в восьмой раз с 10 по 13 июля 2017 года в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Подробнее о межгосударственных отношениях России и Японии читайте в справке РИА Новости >>

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