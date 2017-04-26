В Японии рассказали, чего ждут от визита Синдзо Абэ в Россию

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония ожидает динамичного движения к взаимовыгодным результатам в ходе предстоящего на этой неделе визита в Россию своего премьер-министра Синдзо Абэ, заявил в интервью РИА Новости японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
"Конкретизация "плана сотрудничества" по восьми направлениям представляет собой важный вопрос, который поднимается каждый раз на переговорах в верхах. И на нынешнем саммите, с учетом японо-российских переговоров в верхах в сентябре во время Восточного экономического форума во Владивостоке, ожидается динамичное движение к результатам", — сообщил Сэко.
По его словам, в качестве министра, ответственного за экономическое сотрудничество с Россией, он планирует провести переговоры с первым вице-премьером российского правительства Игорем Шуваловым, министром экономического развития Максимом Орешкиным, с министром энергетики РФ Александром Новаком.
Говоря о дальнейших контактах, министр напомнил, что на открывающейся в июле в Екатеринбурге выставке "Иннопром" ожидается большое число участников среди компаний из Японии как страны-партнера.
"Да я и сам хочу побывать там, если позволят обстоятельства", — сообщил Сэко. При этом он высказался за реализацию проектов, которые "дадут россиянам возможность реально ощутить выгоды японо-российского сотрудничества".
Выставка "Иннопром" пройдет уже в восьмой раз с 10 по 13 июля 2017 года в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".
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