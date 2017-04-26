Россия поможет FATF бороться с финансированием терроризма, заявил Путин

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) настроена активно противодействовать финансированию терроризма в мире, Россия будет всячески содействовать этому, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом FATF Хуаном Мануэлем Вега-Серрано.

"Мне приятно видеть, что под вашим председательством вся FATF настроена активно противодействовать финансированию терроризма в мире, это чрезвычайно важно. Мы, безусловно, по всем направлениям будем делать все, чтобы всячески содействовать тем целям, которые вы для себя поставили", — сказал Путин на встрече.

В начале встречи президент РФ отметил, что в Москве впервые проходит крупное мероприятие по линии FATF. Он напомнил, что организация была создана по инициативе России и действует достаточно успешно.

Глава FATF поблагодарил за приглашение в Москву, отметив, что сегодняшняя встреча с российским президентом доказывает приверженность России на самом высоком уровне бороться с преступными доходами и терроризмом.