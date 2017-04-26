Минск раскритиковал требование США к странам НАТО увеличить военные расходы

МОСКВА, 26 апр- РИА Новости. Минск критически оценивает требование США к странам НАТО довести уровень военных расходов до 2% ВВП, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

"Мы критически оцениваем позицию руководства США заставить всех европейских членов НАТО тратить на оборонные нужды не менее 2% от ВВП", — заявил Равков, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, "это не что иное, как лоббирование интересов северо-американского военно-промышленного комплекса". Он также добавил, что рост военных бюджетов является достаточно проблемным вопросом, в некоторых странах расходы на оборону превышают траты на предотвращение конфликтов и гуманитарную помощь.

"Вместо того, чтобы договариваться о разумном ограничении военных расходов, многие государства сохраняют тенденцию их роста", — добавил он.