Опрос: рейтинг Ле Пен перед вторым туром вырос на один пункт за сутки

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Рейтинг кандидата в президенты Франции от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов главы государства за сутки вырос на один процентный пункт, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, обнародованные в среду.

Согласно этим данным, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за ее соперника — экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона — выступят 60% избирателей. Накануне этот расклад выглядел как 39% на 61%.

Опрос проводился при участии 2828 граждан Франции в возрасте от 18 лет, внесенных в списки избирателей. Исследование проводилось в период с 23 по 25 апреля. Погрешность может составлять от 0,9 до 2 процентных пунктов.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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