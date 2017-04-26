Эстонские пограничники изъяли у жительницы Таллина георгиевские ленточки

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Погранслужба Эстонии изъяла у жительницы Таллина Элины Есаковой георгиевские ленточки, которые женщина везла друзьям в подарок ко Дню победы, сообщает Sputnik Эстония.
Пограничники объяснили свои действия тем, что эти предметы представляли собой "коммерческую партию". На вопрос о том, как законодательство Эстонии определяет этот термин, таможенники не ответили.
"Это ж насколько они боятся нас, что отбирают даже ленточки и шоколадки, на которых нарисован солдат!" — возмутилась Есакова.
Женщина уверена, что пограничники превысили полномочия, и теперь намерена обратиться за юридической помощью.