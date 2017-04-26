Герасимов: НАТО почти вдвое увеличила число мероприятий в Восточной Европе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. НАТО за два года почти вдвое увеличила количество мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил в Восточной Европе, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме: "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".

"Активизируется разведывательная деятельность альянса по периметру границ РФ. За последние два года в восточноевропейском регионе почти в два раза увеличилось количество мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО. Реализация планов по расширению альянса нарушает баланс сил в регионе, повышает риски военных инцидентов. Все эти действия блока носят деструктивный и провокационный характер", — сказал он.