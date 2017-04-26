КНДР обвинила Совбез ООН в потакании интересам США

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. МИД КНДР выступил с критикой Совета Безопасности ООН, обвинив его в следовании интересам США во враждебной политике против Пхеньяна. В случае войны в Корее, говорится в опубликованном в среду заявлении представителя северокорейского внешнеполитического ведомства, ответственность ляжет и на СБ ООН.

"Если на Корейском полуострове вспыхнет война, независимо от того, кто нанесет превентивный удар, вся ответственность за это ляжет на США, которые создали проблемы, перебросив сюда множество ядерных стратегических арсеналов. Не избежать ответственности и СБ ООН, который следует за США", — говорится в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Это заявление появилось в преддверии намеченного на 28 апреля специального министерского заседания СБ ООН в Нью-Йорке по вопросу о том, как заставить КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ.

В этой связи представитель МИД КНДР напомнил, что Пхеньян неоднократно направлял в СБ ООН жалобы на враждебную политику США, которая и привела к созданию северокорейского ядерного оружия. Однако Совет Безопасности каждый раз отклонял эти жалобы, но принимал резолюции, запрещавшие КНДР, как отмечается в заявлении, "принимать меры для самозащиты", и вводил санкции против Пхеньяна.

Нынешняя ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

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