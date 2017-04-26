КНДР обвинила Совбез ООН в потакании интересам США

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. МИД КНДР выступил с критикой Совета Безопасности ООН, обвинив его в следовании интересам США во враждебной политике против Пхеньяна. В случае войны в Корее, говорится в опубликованном в среду заявлении представителя северокорейского внешнеполитического ведомства, ответственность ляжет и на СБ ООН.
Это заявление появилось в преддверии намеченного на 28 апреля специального министерского заседания СБ ООН в Нью-Йорке по вопросу о том, как заставить КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ.
Нынешняя ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.
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