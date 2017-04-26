Аксенов прокомментировал дело СБУ об иностранцах на форуме в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ 26 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов не удивлен возбуждению на Украине дела в отношении иностранных гостей III Ялтинского экономического форума и считает реакцию украинского ведомства "условным рефлексом".

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в связи с посещением иностранцами форума в Ялте без согласования с Киевом, сообщила ранее пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым, которая продолжила функционировать на Украине после вхождения полуострова в состав РФ и сейчас базируется в украинской столице. По данным прокуратуры, дело возбуждено по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

"Это ожидаемое решение. Очень похоже на условный рефлекс, как у собаки Павлова. Если так пойдет и дальше, то они половину европейских политиков внесут в свои "черные списки", — написал Аксенов своей странице в Facebook.

Таким образом, считает глава Крыма, Киев пытается ограничить права и свободы иностранных граждан, прежде всего, их право на свободу передвижения. С другой стороны, заметил он, это попытка запугать людей, которые доносят до международной общественности правду о реальной ситуации в Крыму.

"Понятно, что процесс международного признания Крыма как территории России никакие решения СБУ не остановят. В этом плане от Киева вообще мало что зависит. А нервная реакция украинской власти еще раз доказывает эффективность народной дипломатии, частью которой является проведение ЯМЭФ", — написал Аксенов.

Третий Ялтинский международный экономический форум прошел на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем приняли участие более 2 тысяч человек, в том числе 220 иностранцев из 46 стран. МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением форума в Крыму. Как заявили в МИД РФ, Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе о проведении экономического форума в Ялте. Сами иностранные участники форума к угрозам Киева в их адрес за приезд в Крым отнеслись спокойно, о чем высказались публично.

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