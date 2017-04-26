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Эксперт призвал не беспокоиться из-за пуска США ракеты Minuteman III

12:3226.04.2017
(обновлено: 12:33 26.04.2017)
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© AP Photo / Douglas C. PizacИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фотоИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
© AP Photo / Douglas C. Pizac

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Очередной испытательный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, составляющей основу стратегических ядерных сил США, не представляет угрозы и не говорит о какой-либо агрессии по отношению к России, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force
Эксперт: испытание США ракеты Minuteman III – плановое, но есть один момент
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что ВВС США в среду проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Сообщается, что ракета будет запущена с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, чтобы продемонстрировать ядерные возможности США.

"Для нас это, по сути дела, угрозы не представляет, поскольку в целом стратегические ядерные силы России и США ограничены договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). И число носителей ограничено, и число боевых блоков на них", — сказал РИА Новости Мураховский.

По мнению эксперта, планируемые испытания ракет лишь подтверждают, что комплекс Minuteman III продолжает оставаться в составе стратегических ядерных сил США. "Количественно он и по носителям, и по боевым блокам за рамки договора не выходит, поэтому для нас это скорее информация о текущих работах по этому комплексу", — добавил он.

Cистема ПВО Patriot на совместных учениях американских и польских военных
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России
Эксперт объяснил, зачем США требуется проводить очередные испытания ракет, уже более четырех десятилетий стоящих на вооружении. "Она (МБР Minuteman III) составляет основу группировки межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования. Эта ракета разработана несколько десятилетий назад, с тех пор она непрерывно модернизируется. Поскольку такого рода ракеты имеют ограниченный назначенный срок службы, на них проводятся регламентные работы, модернизация, продление сроков эксплуатации, заодно некоторая модернизация, например, систем боевого управления", — рассказал Мураховский.

По словам эксперта, плановые испытания должны подтвердить характеристики модернизированного носителя ракеты с продленным сроком эксплуатации. Если пуск пройдет в штатном режиме, аналогичной модернизации подвергнутся и остальные ракеты шахтного базирования США, считает он.

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