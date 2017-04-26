Эксперт призвал не беспокоиться из-за пуска США ракеты Minuteman III

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Очередной испытательный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, составляющей основу стратегических ядерных сил США, не представляет угрозы и не говорит о какой-либо агрессии по отношению к России, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.
"Для нас это, по сути дела, угрозы не представляет, поскольку в целом стратегические ядерные силы России и США ограничены договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). И число носителей ограничено, и число боевых блоков на них", — сказал РИА Новости Мураховский.
По мнению эксперта, планируемые испытания ракет лишь подтверждают, что комплекс Minuteman III продолжает оставаться в составе стратегических ядерных сил США. "Количественно он и по носителям, и по боевым блокам за рамки договора не выходит, поэтому для нас это скорее информация о текущих работах по этому комплексу", — добавил он.
По словам эксперта, плановые испытания должны подтвердить характеристики модернизированного носителя ракеты с продленным сроком эксплуатации. Если пуск пройдет в штатном режиме, аналогичной модернизации подвергнутся и остальные ракеты шахтного базирования США, считает он.