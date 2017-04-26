Военного решения кризисов в Ираке и Сирии не существует, считают в Иране

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Иран убежден, что военного решения кризисов в Ираке, Сирии и Йемене не существует, заявил министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан.

"Наше твердое убеждение состоит в том, что кризисы в таких государствах как Ирак, Сирия, Йемен не имеют никакого военного решения. Единственным способом их решения являются внутренние переговоры без иностранного вмешательства", — сказал Дехкан, выступая на Московской конференции по безопасности.

По его словам, Иран будет "до конца продолжать свое сотрудничество с Сирией и Россией в деле противодействия террористическим течениям, и в этом процессе будем разумно и трезво осуществлять необходимые меры по противодействию и нейтрализации планов и шагов государств, которые спонсируют террористов".