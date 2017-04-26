Одесские политзаключенные получили помощь от землячеств России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лидер украинских землячеств России Дмитрий Скворцов передал гуманитарную помощь 40 политзаключенным в одесском следственном изоляторе, сообщает "Украина.Ru".

Скворцов приехал в Одессу с гуманитарным грузом и записал видеообращение к горожанам в преддверии годовщины 2 мая.

"Эти люди — не преступники даже по украинским законам, поскольку суд над ними так и не состоялся. Мы решили поддержать этих людей и показать, что есть и та Украина, которая не считает их преступниками, но считает их более чем достойными людьми. Мы также поздравим политзаключенных и с 9 мая", — рассказал Скворцов.

Ранее землячества России решили помочь соотечественникам на Украине. В рамках гуманитарной кампании "Братья навсегда" был подготовлен ряд благотворительных мероприятий. Главными получателями помощи стали ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие и многодетные семьи, а также политзаключенные и их родственники на Украине.