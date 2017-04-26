Бортников: спецслужбам нужно понять, как работать с потоками мигрантов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мировым спецслужбам надо понять, как работать с потоками мигрантов, потенциально представляющими террористическую угрозу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

"Многомиллионные потоки беженцев в поисках безопасной жизни, крова и пропитания вынужденно покинули обжитые места… Спецслужбам нужно понять, как работать с этой средой, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы, купировать причины, толкающие людей к протестам, радикализации и совершению умышленных действий экстремистского и террористического характера", — сказал Бортников.

Он добавил, что основную массу мигрантов составляют молодые люди, "в силу определенных причин неспособные адаптироваться в новых местах проживания".

По словам директора ФСБ, ситуацию с беженцами нельзя оставлять без внимания в том, что касается идеологического сопровождения интеграции мигрантов.