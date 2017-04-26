Бортников: спецслужбам нужно понять, как работать с потоками мигрантов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мировым спецслужбам надо понять, как работать с потоками мигрантов, потенциально представляющими террористическую угрозу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.
Он добавил, что основную массу мигрантов составляют молодые люди, "в силу определенных причин неспособные адаптироваться в новых местах проживания".
По словам директора ФСБ, ситуацию с беженцами нельзя оставлять без внимания в том, что касается идеологического сопровождения интеграции мигрантов.