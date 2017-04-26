Россия открыта для сотрудничества в борьбе с терроризмом, считает Бортников

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Потенциал сотрудничества мировых спецслужб в борьбе с терроризмом не исчерпан, Россия открыта для такого партнерства, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Мы убеждены, что потенциал совместной работы в области борьбы с угрозой глобального терроризма еще далеко не исчерпан. Оставляя за полями нашего взаимодействия политические споры, мы должны пересмотреть наши взгляды на проблемы антитеррора в сторону максимального сближения позиций и подходов. Кроме нас и за нас эту работу никто не сделает", — сказал Бортников на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации неизменно открыта для сотрудничества в данной сфере", — добавил он.