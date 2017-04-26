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В мире

Не поделили море: иранский катер вынудил эсминец ВМС США сменить курс

11:2726.04.2017
(обновлено: 11:28 26.04.2017)
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© Flickr / U.S. Navy Эсминец Mahan ВМС США. Архивное фотоЭсминец Mahan ВМС США. Архивное фото
© Flickr / U.S. Navy

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Персидском заливе произошел очередной инцидент с участием кораблей США и Ирана. Американский эсминец Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером.

Президент США Дональд Трамп на церемонии инаугурации в Вашингтоне
© РИА Новости . Стрингер
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Наследие призрака. Трамп решил вплотную заняться Ираном
Телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации США сообщает, что на пути эсминца оказался катер Корпуса стражей исламской революции.

Увидев преграду, американские военные заняли боевые позиции, подали сигнал об опасности и запустили сигнальные ракеты. Чтобы избежать столкновения, эсминец сменил курс.

США неоднократно обвиняли Иран в создании помех кораблям в Персидском заливе. В январе американский эсминец был вынужден даже открыть огонь в сторону четырех катеров, которые пытались приблизиться к нему.

Совет Тегерана

В конце марта министр обороны Ирана Хосейн Дехган посоветовал американцам покинуть Персидский залив и не докучать странам региона.

"Что американцы делают в Персидском заливе? Им стоит покинуть район, чтобы не создавать неудобств странам региона", — заявил тогда министр.

"Разве приемлемо, чтобы вооруженный грабитель входил в чей-то дом, ожидая, что перед ним разложат красный коврик? Это одна из дикостей современности", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
WSJ узнала о разногласиях между Трампом и госдепом по Ирану
Комментируя слова иранского министра, профессор Академии военных наук Сергей Судаков отметил рост влияния Тегерана в регионе. По его словам, страна стала "чувствовать себя гораздо лучше, комфортнее, чем, например год, два, три или четыре года назад".

"Иран укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке, начинает поднимать голову", — сказал Судаков в эфире радио Sputnik.

Политолог заявил также, что позиция Дехгана стала предупреждением для Вашингтона.

"Президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один. Это очень весомое обвинение, которое нужно доказать. Иран прекрасно понимает, что США могут пойти даже на самые резкие шаги, вплоть до военных. Именно поэтому министр обороны Ирана предупреждает какие-либо агрессивные выпады и заявления со стороны США, начинает "бить первым", — отметил эксперт.

Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Германия поддержала США в вопросе о роли Ирана на Ближнем Востоке
"По большому счету, за этой риторикой стоит очень хлесткий удар по дипломатии США. Что означает, что если США будут вести такую политику и далее называть Иран террористическим государством, то это приведет неминуемо к жесткому, не холодному, а горячему конфликту", — добавил Судаков.

По его словам, прямое столкновение между Ираном и США будет иметь катастрофические последствия.

"Надо понимать одну простую вещь: США могут сколько угодно угрожать Ирану, но война с Ираном будет очень печальной для всех. Это полностью дестабилизирует весь Ближний Восток, это будет колоссальный раскол, это будет та война, которую нельзя будет сравнить ни с войной в Афганистане, ни в Ираке", — заключил Сергей Судаков.

Вашингтон против Тегерана

Отношения между США и Ираном существенно обострились после прихода администрации Дональда Трампа. Американский президент заявлял, в частности, что не будет так же добр по отношению к Тегерану, как его предшественник Барак Обама.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что Иран не придерживается духа "ядерного соглашения"
На прошлой неделе Трамп обвинил Иран в невыполнении соглашения по ядерной программе.

"Они не придерживаются духа соглашения. Мы анализируем это очень внимательно и нам будет, что сказать, в не очень отдаленном будущем", — отметил американский лидер.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон также заявил о провале сделки по ядерной программе.

"СВПД (совместный всеобъемлющий план действий — ред.) терпит неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции в госдепе.

Президент США Дональд Трамп. 10 апреля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Косачев: Трамп продолжает повторять и множить ошибки своих предшественников
В свою очередь, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер рассказал, что американские ведомства в течение 90 дней разработают для Дональда Трампа рекомендации по политике в отношении Ирана.

В июле 2015 года Тегеран и "шестерка" международных посредников договорились об урегулировании проблемы иранского атома. Тогда стороны приняли план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза санкции.

Как Иран поссорил Трампа и госдеп

Между тем, Wall Street Journal пишет о разногласиях между Белым домом и госдепом из-за Ирана. Источники газеты рассказали, что на прошлой неделе администрация отклонила письмо внешнеполитического ведомства о том, что Тегеран выполняет соглашение по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
По Трампу ударили рейтингом. А он ответил
Сотрудники президентской администрации отметили, что документ оказался слишком мягким. В частности, в нем не упоминалась "дестабилизирующая деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержка региональных террористических группировок".

Wall Street Journal отмечает, что президент США Дональд Трамп лично внес вклад в пересмотр письма, которое в итоге было направлено в Конгресс. Финальная версия письма подчеркнула угрожающую роль, которую Иран играет в регионе.

По мнению газеты, этот эпизод говорит о разногласиях между жесткой позицией Трампа по Ирану и подходом госдепа к решению этой проблемы.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
All-al-25
Увидев преграду, американские военные заняли боевые позиции, подали сигнал об опасности и запустили сигнальные ракеты. Чтобы избежать столкновения, эсминец сменил курс

показательно, все остальное как обычно (бла бла...).
11:49
26.04.2017
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