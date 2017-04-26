Япония и США отменили совместные учения у Окинавы, сообщили СМИ

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Военно-воздушные силы самообороны Японии отменили совместные учения с истребителями США F-18, размещенными на авианосце "Карл Винсон", из-за плохой погоды, передало в среду агентство Киодо.

Как сообщалось ранее, учения планировалось провести 26 апреля около Окинавы. В них должны были быть задействованы: два истребителя F-15 девятого авиационного крыла (дислокация в городе Наха), со стороны морских сил самообороны — эскадренные миноносцы "Самидарэ" и "Асигара". Со стороны США — атомный авианосец "Карл Винсон", другие корабли и два истребителя F-18.

В воскресенье начались учения ударной авианосной группы США во главе с "Карлом Винсоном" и морских сил самообороны Японии, в которых приняли участие два эскадренных миноносца "Самидарэ" и "Асигара".

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.