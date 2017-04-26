В Турции число задержанных сторонников Гюлена превысило тысячу человек

АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Турецкая полиция в ходе масштабной операции задержала 1009 предполагаемых сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщил в среду телеканал NTV со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.
Ранее турецкие СМИ сообщил о задержании 803 сторонников Гюлена. В операции задействованы 8,5 тысячи полицейских.
"В 72 провинциях задержано 1009 тайных имамов FETO (организации Гюлена)", — цитирует Сойлу телеканал NTV.
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