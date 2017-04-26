Путин призвал участников конференции по безопасности к открытому диалогу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке требует взвешенного консолидированного подхода, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам шестой Московской конференции по международной безопасности, текст которого во время мероприятия зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В повестке нынешней конференции — серьёзные, требующие взвешенных, консолидированных подходов темы. Прежде всего, это борьба с терроризмом, как с основной угрозой глобальной и региональной безопасности и стабильности. А также вопросы политико-дипломатического урегулирования многочисленных конфликтов, в первую очередь — на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И конечно, особое внимание следует уделить проблемам противодействия другим, не менее важным вызовам современности", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что данные конференции неизменно отличают насыщенная программа и авторитетный состав участников, представляющих военные ведомства, международные организации, научные и политологические круги. Также глава государства выразил уверенность, что открытые, конструктивные дискуссии предоставят участникам возможность для обмена наработанным опытом и информацией, расширения профессиональных контактов.

"Такой прямой, плодотворный диалог, укрепляющий партнёрство — сегодня в высшей степени необходим", — отмечается в приветствии.