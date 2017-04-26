Генсек ООН предложил создать новое бюро по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предлагает создать новое бюро по борьбе с терроризмом, которое будет способствовать координации действий между странами, заявление генсека ООН зачитал на Московской конференции по международной безопасности его заместитель Джеффри Фелтман.

"Для эффективного воплощения в жизнь глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом я предложил Генеральной Ассамблее создать новое бюро по борьбе с терроризмом, которое будет в дальнейшем способствовать координации и слаженности для оказания помощи странам-участницам, а также усилит наше влияние на местах",- говорится в речи генсека ООН.