Лавров назвал риски развертывания ПРО США в Европе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI Московской конференции по международной безопасности. 26 апреля 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI Московской конференции по международной безопасности. 26 апреля 2017

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Одностороннее развертывание европейского сегмента глобальной ПРО США является серьезнейшим препятствием для укрепления стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

"Серьезнейшим препятствием на пути укрепления стратегической стабильности остается одностороннее развертывание европейского сегмента глобальной ПРО США, меняющей баланс сил в области наступательных вооружений", — сказал Лавров.