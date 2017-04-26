В Нагоном Карабахе заявили о 55 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (334)

ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в среду о 55 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Двадцать пятого апреля и в ночь на 26 апреля вооруженные силы Азербайджана 55 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 650 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>