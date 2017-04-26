Лавров: Москва обеспокоена ухудшением ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва обеспокоена деградацией обстановки вокруг Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Серьёзную озабоченность вызывает деградация обстановки вокруг Корейского полуострова, связанная с продолжающейся реализацией Пхеньяном ракетно-ядерной программы, но также и с непропорциональным наращиванием под предлогом северокорейской угрозы, военная активность США и их союзников в регионе", — заявил Лавров, выступая на Московской конференции по безопасности.