Патрушев: борьба с террором не должна быть предлогом для давления на страны

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Борьба с международным терроризмом не должна быть предлогом для давления на суверенные страны, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Важно, чтобы борьба с этой угрозой не превращалась в предлог для давления на суверенные государства, как это имеет место в отдельных регионах мира. Тем более недопустимо военное вмешательство в дела государств, оказывающих эффективное сопротивление терроризму", — сказал Патрушев в среду на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности.