В центре Киева ограничили движение транспорта на время Евровидения

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Киевские власти перекрыли для автотранспорта главную улицу украинской столицы Крещатик, а также некоторые прилегающие улицы на время проведения "Евровидения-2017", сообщила пресс-служба мэрии.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

"В связи с организацией локаций к "Евровидению-2017" в городе ограничивается движение транспорта по некоторым улицам на время проведения песенного конкурса… С 26 апреля… до 18 мая движение транспортных средств будет ограничено в обоих направлениях по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помимо Крещатика движение частично ограничат на улице Прорезной, Пушкинской, Грушевского и Парковой дороге.

Мэрия сообщила, что на время проведения песенного конкурса будут скорректированы маршруты общественного транспорта.

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