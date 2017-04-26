Во Франции СМИ просят сообщить, писали ли они о деятельности супруги Фийона

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ряд французских СМИ департаментов Сарта и Орн получили запрос от судебных органов, в котором их просят показать статьи из архивов изданий о какой-либо деятельности супруги выбывшего из президентской гонки экс-премьера Франсуа Фийона в период с 1998 года, сообщает портал Normandie Actu.
Среди получивших запрос перечислены пять газет, входящих в группу Publihebdos: Action Républicaine, Perche, Orne Hebdo, Petit Courrier du Val de Loir — Echo de la Vallée du Loir, Nouvelles de Sablé.
Как поясняет портал, запрос направил судья Серж Турнэр, который ищет доказательства присутствия и деятельности Пенелопы Фийон в департаменте Сарта.
Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.