Во Франции СМИ просят сообщить, писали ли они о деятельности супруги Фийона

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ряд французских СМИ департаментов Сарта и Орн получили запрос от судебных органов, в котором их просят показать статьи из архивов изданий о какой-либо деятельности супруги выбывшего из президентской гонки экс-премьера Франсуа Фийона в период с 1998 года, сообщает портал Normandie Actu.

Судебные органы требуют от изданий предоставить им "любую статью, в которой упоминается госпожа Пенелопа Фийон, и, в особенности, любую статью, повествующую о ее участии в местных мероприятиях (открытиях, официальных церемониях, посещениях больниц, домов престарелых, выставок, различных конкурсов), опубликованную в период с 1998 по 2016 года".

Среди получивших запрос перечислены пять газет, входящих в группу Publihebdos: Action Républicaine, Perche, Orne Hebdo, Petit Courrier du Val de Loir — Echo de la Vallée du Loir, Nouvelles de Sablé.

Как поясняет портал, запрос направил судья Серж Турнэр, который ищет доказательства присутствия и деятельности Пенелопы Фийон в департаменте Сарта.

Скандал вокруг супруги экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги с 1998 по 2002 год из фондов оплаты службы парламентариев.

Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.