Экс-постпреды США при ООН призвали не сокращать финансирование организации

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Девять экс-дипломатов, в разное время занимавших пост постоянного представителя США при ООН, призвали конгресс в открытом письме не сокращать финансирование всемирной организации, как это предлагает администрация Дональда Трампа.

США являются крупнейшим донором ООН, пожертвовав в регулярный бюджет организации более 650 миллионов долларов в 2015 году из общего бюджета в 2,8 миллиарда долларов. Трамп предложил конгрессу урезать взносы США, в том числе на миротворческую деятельность, и полностью отказаться от финансирования климатических программ ООН.

"Мы понимаем раздражение в конгрессе тем, что темп критически важных реформ в области менеджмента, бюджета и отчетности ООН представляется неоправданно медленным. Мы все, будучи руководителями миссии США в Нью-Йорке, активно боролись за эти реформы", — говорится в письме. "Однако наш опыт говорит, что США действуют намного более эффективно, добиваясь реформ при сохранении переговоров и платя по долгам и по счетам", — уточнили дипломаты.

Они заявили, что ООН несовершенна как организация и нуждается в реформировании, но при этом является незаменимым инструментом для поддержания глобальной стабильности, от которой, по их мнению, напрямую зависит продвижение интересов США.

Письмо подписали экс-постпреды при ООН Саманта Пауэр, Сьюзан Райс, Джон Негропонте, Билл Ричардсон, Мадлен Олбрайт, Эдвард Перкинс, Томас Пикеринг, Дональд Макгенри и Эндрю Янг.