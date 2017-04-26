Япония проведет учения с F-18, размещенными на "Карле Винсоне"

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Военно-воздушные силы самообороны Японии проведут совместные учения с истребителями США F-18, размещенными на авианосце "Карл Винсон", сообщил штаб военно-воздушных сил самообороны Японии на своем официальном сайте.

"Учения состоятся 26 апреля. Место проведения – восточная акватория префектуры Окинава. В учениях задействованы: два истребителя F-15 девятого авиационного крыла (дислокация в городе Наха), со стороны морских сил самообороны — эскадренные миноносцы "Самидарэ" и "Асигара". Со стороны США – атомный авианосец "Карл Винсон", другие корабли, два истребителя F-18", — говорится в сообщении.

В воскресенье начались учения ударной авианосной группы США во главе с "Карлом Винсоном" и морских сил самообороны Японии, в которых приняли участие два эскадренных миноносца "Самидарэ" и "Асигара".

Как ожидается, после учений, которые продлятся несколько дней, ударная авианосная группа США будет развернута у Корейского полуострова. На конец недели запланированы ее совместные учения с армией Южной Кореи.

После ракетного пуска Северной Кореей в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).