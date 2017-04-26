Глава МИД Венесуэлы не исключил выход страны из ОАГ

МЕХИКО, 26 апр – РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявил во вторник вечером, что ее страна может выйти из Организации американских государств (ОАГ).

"На случай проведения какой-либо встречи глав МИД ОАГ без согласия правительства Венесуэлы я получила инструкции от главы государства Николаса Мадуро начать процесс выхода Венесуэлы (из организации — ред.)", — приводит канал Telesur заявление Родригес.

Ранее постоянный совет ОАГ принял решение в среду рассмотреть вопрос о созыве чрезвычайного заседания на уровне глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

В начале апреля постоянный совет ОАГ на чрезвычайной сессии уже одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от президента Николаса Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.

По последним данным генпрокуратуры Венесуэлы, в ходе манифестаций как против правительства Николаса Мадуро, так и в его поддержку с 4 апреля уже убиты 26 человек, 65 арестованы, а всего было задержано почти 1,3 тысячи человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.