Глава МИД Венесуэлы не исключил выход страны из ОАГ

МЕХИКО, 26 апр – РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявил во вторник вечером, что ее страна может выйти из Организации американских государств (ОАГ).
"На случай проведения какой-либо встречи глав МИД ОАГ без согласия правительства Венесуэлы я получила инструкции от главы государства Николаса Мадуро начать процесс выхода Венесуэлы (из организации — ред.)", — приводит канал Telesur заявление Родригес.
В начале апреля постоянный совет ОАГ на чрезвычайной сессии уже одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от президента Николаса Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.