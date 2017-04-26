Сына экс-лидера Каталонии приговорили к тюремному заключению

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Верховный суд Испании приговорил сына бывшего председателя Женералитета (правительства) Каталонии Жорди Пужоля к тюремному заключению, чтобы помешать ему препятствовать расследованию по делу о коррупции в отношении его семьи передает агентство Рейтер со ссылкой на постановление суда.
Жорди Пужоль Феррусола подозревается в управлении состоянием своей семьи в Андорре и других странах, используя сеть компаний, созданный для сокрытия более 11 миллионов евро от испанских властей. Согласно постановлению суда, подозреваемый утаивал доказательства с начала расследования.
Как пишет агентство, согласно законам Испании, сторона обвинения может требовать тюремного заключения для подозреваемых сроком до двух лет на время проведения расследования.
Расследование началось в 2013 году, когда бывшая невеста старшего сына Пужоля сообщила, что на счетах семьи в Андорре находится крупная сумма денег — только в период с 2000 по 2010 год со счета в Banca Reig были сняты 1,45 миллиона евро. Как объясняет сам Пужоль, эти деньги, хранившиеся там на протяжении 34 лет, — наследство, которое оставил его отец своей невестке и ее семи детям. Однако убедительных доказательств этой версии он предоставить не может. Профсоюз "Чистые руки" подал судебный иск на Пужоля и его супругу по обвинению во взятках, хищении, налоговых преступлениях, подделке документов и отмывании денег.