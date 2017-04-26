Сына экс-лидера Каталонии приговорили к тюремному заключению

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Верховный суд Испании приговорил сына бывшего председателя Женералитета (правительства) Каталонии Жорди Пужоля к тюремному заключению, чтобы помешать ему препятствовать расследованию по делу о коррупции в отношении его семьи передает агентство Рейтер со ссылкой на постановление суда.

По данным агентства, старший сын Жорди Пужоля Жорди Пужоль Феррусола был приговорен к тюремному заключению без права на освобождение под залог, так как судья принял решение, что он мешает следствию. Судья Хосе де ла Мата написал в постановлении, что Жорди Пужоль Феррусола будет помещен в тюрьму, чтобы избежать сокрытия, внесения изменений или уничтожения доказательств.

Жорди Пужоль Феррусола подозревается в управлении состоянием своей семьи в Андорре и других странах, используя сеть компаний, созданный для сокрытия более 11 миллионов евро от испанских властей. Согласно постановлению суда, подозреваемый утаивал доказательства с начала расследования.

Как пишет агентство, согласно законам Испании, сторона обвинения может требовать тюремного заключения для подозреваемых сроком до двух лет на время проведения расследования.

Бывший председатель Женералитета (правительства) Каталонии Жорди Пужоль, а также его супруга и трое из его семерых сыновей — Жорди Пужоль Феррусола, Жозеп и Пере — подозреваются в мошенничестве и отмывании денег. В июле 2015 года Пужоль-старший, считающийся "отцом каталонского национализма" и одним из главных защитников "каталонского суверенитета", признался, что на протяжении 34 лет скрывал, что у него есть крупные сбережения за границей.

Расследование началось в 2013 году, когда бывшая невеста старшего сына Пужоля сообщила, что на счетах семьи в Андорре находится крупная сумма денег — только в период с 2000 по 2010 год со счета в Banca Reig были сняты 1,45 миллиона евро. Как объясняет сам Пужоль, эти деньги, хранившиеся там на протяжении 34 лет, — наследство, которое оставил его отец своей невестке и ее семи детям. Однако убедительных доказательств этой версии он предоставить не может. Профсоюз "Чистые руки" подал судебный иск на Пужоля и его супругу по обвинению во взятках, хищении, налоговых преступлениях, подделке документов и отмывании денег.