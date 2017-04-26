В Белграде протестующие применили дымовые шашки перед зданием правительства

БЕЛГРАД, 26 апр – РИА Новости. Участники 23-й массовой акции под девизом "Протесты против диктатуры" в Белграде применили вечером во вторник дымовые шашки, а также забросали вход в здание правительства Сербии рулонами туалетной бумаги, передает корреспондент РИА Новости.
Среди них были студенты, представители движения "Не дадим утопить Белград", протестующие против многоэтажной застройки берега реки Савы, члены профсоюза полиции, профсоюза военнослужащих Сербии, и даже ЛГБТ-активисты. Центральной фигурой протестного шествия стала двухметровая надувная фигура желтого утенка.
Колонна со свистками и другими шумовыми приспособлениями прошлась по перекрытым центральным улицам до здания правительства Сербии. Активисты сначала изобразили массовое падение в обморок, а затем "пробудились" вместе с зажженными файерами. После демонстранты забросали вход в правительственное здание рулонами туалетной бумаги и зажгли несколько дымовых шашек, из-за чего пропала видимость на прилегающей улице Неманьина.
Завершилось шествие традиционно у Скупщины (парламента) республики, где протестующие обвинили премьера и избранного президента Александра Вучича, а также градоначальника Синишу Мали в спорном сносе старых зданий в районе Савамала из-за строящегося офисно-жилого комплекса "Белград на воде" год назад.
На маршруте шествия во вторник полиция в форме практически отсутствовала, сообщений об инцидентах нет. Очередную массовую акцию протеста активисты с импровизированной сцены назначили на следующий день перед Скупщиной на 18.00 (19.00 мск).
Ранее премьер и избранный президент Сербии Вучич, против которого лично во многом выступают демонстранты, назвал проходящие в стране массовые антиправительственные акции свидетельством демократического развития республики.
Он и глава МВД Небойша Стефанович неоднократно подчеркивали, что пока протесты проходят мирно, они не представляют проблемы. Несмотря на заметное присутствие в рядах демонстрантов представителей оппозиции, организаторы, собирающие участников через социальные сети, до сих пор не сообщили о своей политической принадлежности.