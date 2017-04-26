Колумбийские повстанцы отпустили двух заложников

МЕХИКО, 26 апр – РИА Новости. Два заложника, находившиеся в плену у повстанческой Армии национального освобождения (АНО) Колумбии, были отпущены во вторник на свободу, сообщило представительство Красного креста (КК) в этой южноамериканской стране.

"Несколько минут назад нам передали двух человек, которые находились у АНО с середины марта этого года", – говорится в сообщении КК Колумбии в его микроблоге в Twitter.

По данным организации, к освобождению заложников приложили свои усилия посредники из Кубы, Эквадора и Норвегии, а также католическая церковь. В ближайшее время освобожденные, имена которых не разглашаются, увидятся с родными.

АНО, являющаяся второй по численности группировкой повстанцев в южноамериканской стране, с февраля ведет переговоры с правительством о мире, они идут в столице Эквадора Кито. Сколько они могут продлиться, прежде чем будет достигнуто соглашение, эксперты сказать затрудняются.

Несколько дней назад АНО сообщила о побеге из ее плена гражданина России Арсена Восканяна, которого также якобы готовили к освобождению, однако при транспортировке он отобрал оружие у конвоира и ранил пятерых сопровождавших. После этого он сбежал, о его судьбе пока ничего не известно.