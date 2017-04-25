Макрон: жаль, что Меланшон не указал своим избирателям, за кого голосовать

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Победитель первого тура президентских выборов во Франции, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с тем, что выбывший из гонки лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон не указал своим избирателям, за кого голосовать во втором туре.

Меланшон, выбывший в ночь на понедельник из гонки за пост главы государства, выступая перед сторонниками, предложил им "перенять факел".

"Что касается господина Меланшона. которого вы упомянули, я сожалею об этом… Мне грустно за его избирателей. Я считаю, что они стоят гораздо больше, чем то, что он сказал им в воскресенье вечером", — заявил Макрон в эфире телеканала France 2. Он добавил, что 15 лет назад Меланшон не сомневался, когда призвал помешать отцу лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пену победить во втором туре президентских выборов и голосовать за его противника Жака Ширака.

По словам Макрона, многие политические деятели, в том числе "Республиканцы", не пожелали оказать широкую поддержку его кандидатуре. Макрон заявил, что проблема заключается в том, что их позиция не является четкой.

Ранее представитель "непокорившихся" Эрик Кокерель заявил, что сторонники Меланшона не проголосуют за Марин Ле Пен во втором туре выборов, и Ле Пен никогда не станет президентом.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье. По его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%. Второй тур пройдет 7 мая.