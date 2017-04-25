Трамп назначил директора Секретной службы США

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назначил Рэндольфа Аллеса директором Секретной службы США, сообщил Белый дом.

Аллес сейчас работает замначальника погранично-таможенной службы США. На протяжении 35 лет он служил в корпусе морской пехоты США и ушел в отставку в 2011 году в чине генерал-майора.

Секретная служба США отвечает за предотвращение подделки американских денег, а также охрану президента и высших должностных лиц страны, ключевых правительственных и инфраструктурных объектов. В последние десятилетия в обязанности Секретной службы также входит расследование киберпреступлений.

На протяжении президентства Барака Обамы и при Трампе Секретную службу преследовали скандалы, связанные с неоднократным проникновением посторонних на территорию Белого дома, а также неподобающим поведением некоторых агентов.