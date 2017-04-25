Трамп проведет переговоры с премьером Австралии 4 мая

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 4 мая проведет переговоры с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом в Нью-Йорке, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он сообщил, что двусторонняя встреча состоится в рамках празднования 75-й годовщины Сражения в Коралловом море, в котором участвовали военные США и Австралии.

По словам пресс-секретаря Белого дома, предстоящие переговоры подчеркнут "крепкие связи, глубокую дружбу и союзнические отношения между США и Австралией".