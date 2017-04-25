В ПАСЕ раскритиковали ситуацию с правами человека на Северном Кавказе

СТРАСБУРГ, 25 апр — РИА Новости. ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, в которой раскритиковала ситуацию с правами человека на Северном Кавказе.

Как передает корреспондент РИА Новости, за резолюцию проголосовало 70 человек из 74 присутствовавших в зале Ассамблеи. Четыре человека воздержались.

В тексте принятой резолюции, содержится напоминание о резолюции 2010 года, а также о резолюции 2006 года, в котором ПАСЕ выразила сожаление по поводу систематических нарушений прав человека и климата безнаказанности, царящего в регионе.

"Ассамблея с сожалением отмечает, что принятые ранее рекомендации резолюции 2010 года при поддержке российской делегации до сих пор не реализованы", — отмечается в документе.

В резолюции отмечается, что сотрудничество с гражданским обществом и юристами остается весьма ограниченным. (Речь идет о Чеченской республике и Дагестане – прим.ред.)

ПАСЕ напоминает, что до сих пор исполнены 247 решений Страсбургского суда, связанные с "серьезными нарушениями прав человека на Северном Кавказе".

"Ассамблея отмечает, что положение о защите прав человека и уважении верховенства права на Северном Кавказе остается одним из самых серьезных во всей географической области Совета Европы", — отмечается в резолюции.

В итоговую резолюцию была также включена поправка о положении ЛГБТ в Чечне.