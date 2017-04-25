Венесуэла просит о заседании глав МИД стран СЕЛАК на фоне насилия в стране

МЕХИКО, 25 апр — РИА Новости. МИД Венесуэлы попросил во вторник о проведении срочного заседания глав дипломатических ведомств стран-членов Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) на фоне насилия, охватившего страну в результате массовых акций протеста.

По последним данным генпрокуратуры Венесуэлы, в ходе манифестаций как против правительства Николаса Мадуро, так и в его поддержку уже убиты 26 человек, 65 арестованы, а всего было задержано почти 1,3 тысячи человек.

"Венесуэла попросила о срочном проведении экстренной встрече глав МИД СЕЛАК, чтобы заявить о насилии со стороны оппозиции", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter министра Делси Родригес. Соответствующее письмо направлено в адрес главы МИД Сальвадора, который временно председательствует в организации.

В Венесуэле с 4 апреля идут массовые акции протеста, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.