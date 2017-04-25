В Турции оценивают отношения с ЕС как "наихудшие за последнее время"

АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Отношения Анкары и Брюсселя находятся в наихудшем состоянии за последнее время, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Ранее во вторник ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы, "чтобы обеспечить рассмотрение глубокой озабоченности в отношении уважения прав человека, демократии и верховенства права".

МИД Турции решительно осудил принятое ПАСЕ решение и заявил о возможности пересмотра отношений с Ассамблеей.

"Наши отношения с Евросоюзом достигли самой низкой точки за последнее время. Мы расцениваем решение ПАСЕ как чисто политическое и не отвечающее реальности. Турция решит, какие шаги она примет после этого", — заявил Йылдырым журналистам.