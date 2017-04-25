Олланд призвал ослабить позиции Ле Пен перед вторым туром выборов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд поставил целью как можно больше ослабить позиции прошедшей во второй тур президентских выборов страны Марин Ле Пен, лидера крайне правой партии "Национальный фронт", передает агентство Франс Пресс.

"Я думаю, что мы не осознали, что произошло в воскресенье. Все следили за результатами по мере поступления. И мы забыли, что Марин Ле Пен все же прошла во второй тур. Это означает не что иное, как то, что крайне правые оказались во втором туре президентских выборов", — приводит агентство слова Олланда.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

Второй тур выборов пройдет 7 мая.