Обвиняемый в убийстве военного в Гюмри страдает от расстройства личности

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Расстройство личности, аффективная неустойчивость и эпилепсия были диагностированы в январе у Армана Джанджугазяна, которого обвиняют в убийстве в Гюмри российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении.

Военнослужащий 102-й российской военной базы Ялпаев был убит 22 апреля. Он скончался на месте от геморрагического шока, получив восемь колото-резаных ран в области шеи, спины и головы. Обвиняемый в убийстве 21-летний Джанджугазян, житель города Степанаван, во вторник был арестован судом на два месяца по ходатайству СК.

"Согласно справке, утвержденной в январе 2017 года центральной военно-врачебной комиссией Минобороны Армении, у Джанджугазяна были диагностированы органическое расстройство личности с признаками аффективной неустойчивости и склонностью к членовредительству, парциальная эпилепсия", — отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, обвиняемый был призван в армию в 2016 году, в ходе службы совершил несколько актов членовредительства и был доставлен в психиатрическое отделение ереванского гарнизонного госпиталя для обследования. "Впоследствии он был признан ограниченно вменяемым, негодным к прохождению военной службы в мирное время и демобилизован приказом министра обороны", — добавили в СК.

По факту происшествия в Следственном комитете Армении заведено уголовное дело, переданное главному управлению по расследованию особо важных дел.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.