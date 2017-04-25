Багдад осудил удар Турции по северу Ирака

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Ирака осудили авиаудар Турции по северу страны, в результате которого погибло несколько курдских ополченцев, передает агентство Франс Пресс.

"Иракское правительство осуждает и считает неприемлемыми удары, которые наносит турецкая авиация по Ираку", — представитель правительства страны Саад аль-Хадити

Ранее сообщалось, что во вторник утром турецкая авиация нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен. Разрушена радиостанция.

Одновременно турки нанесли авиаудар по базе курдских ополченцев YPG в горах Карачох рядом с городом Дерик (город в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке Сирии). Здесь также есть погибшие, их число пока устанавливается.

Турция считает сирийское курдское ополчение YPG тесно связанным с запрещенной в самой Турции Рабочей партией Курдистана. В то же время YPG совместно с американцами ведет операцию по освобождению городов Ракка и Табка от боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). На территории сирийского Курдистана есть небольшие американские военные базы. Также в прессе появлялись фотографии американских спецназовцев с шевронами YPG, что вызвало протесты официальной Анкары.