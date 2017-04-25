"У меня ступор": как журналисты ставят в тупик политиков и чиновников

Журналист RT привела в замешательство главу европейской дипломатии Федерику Могерини вопросом о выборах во Франции. Как репортерам удавалось сбивать с толку чиновников и политиков — в материале РИА Новости.