Аракчи: Иран и "шестерка" не договорились о закупке уранового концентрата

ВЕНА, 25 апр — РИА Новости. Участники совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действия не пришли к единому решению по возможности приобретения Ираном уранового концентрата ("желтый кейк"), сообщил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"По поводу покупки большего количества "желтого кейка" Ираном — наши консультации все еще продолжаются, вся совместная комиссия не пришла к единому заключению по поводу хода этой сделки ", — сказал он.

Ранее глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявлял, что Иран собирается в течение трех лет приобрести у Казахстана 950 тонн уранового концентрата.

В начале февраля он говорил, что 7 февраля в страну будет доставлено 149 тонн уранового концентрата "желтый кейк". При этом Салехи не называл страну-поставщика.

По его словам, выполнение договоренности рассчитано на три года. При этом 650 тонн будут доставлены в страну в течение двух лет двумя партиями. Остальные 300 тонн будут доставлены в Иран в течение третьего года и после превращения в газ UF6 будут отправлены обратно в Казахстан, за что Иран получит деньги.

Соответствующий запрос о покупке уранового концентрата был также направлен в секретариат совместной комиссии. Однако Великобритания в последний момент на фоне выборов президента США и ситуации на Ближнем Востоке изменила свое решение.