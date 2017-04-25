Аракчи: Иран и "шестерка" не договорились о закупке уранового концентрата

ВЕНА, 25 апр — РИА Новости. Участники совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действия не пришли к единому решению по возможности приобретения Ираном уранового концентрата ("желтый кейк"), сообщил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.
"По поводу покупки большего количества "желтого кейка" Ираном — наши консультации все еще продолжаются, вся совместная комиссия не пришла к единому заключению по поводу хода этой сделки ", — сказал он.
Ранее глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявлял, что Иран собирается в течение трех лет приобрести у Казахстана 950 тонн уранового концентрата.
В начале февраля он говорил, что 7 февраля в страну будет доставлено 149 тонн уранового концентрата "желтый кейк". При этом Салехи не называл страну-поставщика.
Соответствующий запрос о покупке уранового концентрата был также направлен в секретариат совместной комиссии. Однако Великобритания в последний момент на фоне выборов президента США и ситуации на Ближнем Востоке изменила свое решение.