Члены конгресса хотят проверить законность поездки Майкла Флинна в Россию

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США хотят проверить законность поездки Майкла Флинна — бывшего советника президента США Дональда Трампа — в Россию и законность получения им гонораров за выступления.

Флинн в феврале оставил должность советника президента США по национальной безопасности после обвинений в контактах с российским послом, о которых он не сообщил руководству. До 2014 года он возглавлял Разведывательное управление минобороны США. В 2015 году Флинн посещал Россию, где, в частности, принимал участие в мероприятиях телеканала RT.

Во вторник глава комитета Палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс сообщил журналистам, что конгрессмены намерены выяснить, соблюдал ли Флинн все необходимые процедуры перед поездкой в Россию. Конгрессмен напомнил, что отставной генерал должен был запросить разрешение у госсекретаря США и министра сухопутных сил, где он ранее служил. Пока у членов конгресса нет данных, что это было сделано, отметил Чаффетс. "Мы не готовы сделать окончательное заключение, но мы направим запрос в министерство армии (сухопутных сил), его генеральному инспектору", — сказал он.

Кроме того, члены конгресса хотят выяснить все обстоятельства получения Флинном гонораров от телеканала RT, который в США считают представителем "иностранного правительства". Получать деньги от таких организаций бывшим чиновникам в США запрещено.

Со своей стороны, лидер демократов в комитете Элайджа Каммингс сообщил, что ранее конгрессмены направляли письмо главе аппарата Белого дома с просьбой предоставить документы относительно Флинна, но этого сделано не было. "То, что мы видим сейчас, нас очень тревожит", — сказал Каммингс, имея в виду собранные в конгрессе материалы на бывшего советника Трампа.