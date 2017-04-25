Члены конгресса хотят проверить законность поездки Майкла Флинна в Россию

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США хотят проверить законность поездки Майкла Флинна — бывшего советника президента США Дональда Трампа — в Россию и законность получения им гонораров за выступления.
Во вторник глава комитета Палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс сообщил журналистам, что конгрессмены намерены выяснить, соблюдал ли Флинн все необходимые процедуры перед поездкой в Россию. Конгрессмен напомнил, что отставной генерал должен был запросить разрешение у госсекретаря США и министра сухопутных сил, где он ранее служил. Пока у членов конгресса нет данных, что это было сделано, отметил Чаффетс. "Мы не готовы сделать окончательное заключение, но мы направим запрос в министерство армии (сухопутных сил), его генеральному инспектору", — сказал он.
Со своей стороны, лидер демократов в комитете Элайджа Каммингс сообщил, что ранее конгрессмены направляли письмо главе аппарата Белого дома с просьбой предоставить документы относительно Флинна, но этого сделано не было. "То, что мы видим сейчас, нас очень тревожит", — сказал Каммингс, имея в виду собранные в конгрессе материалы на бывшего советника Трампа.