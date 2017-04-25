В Венесуэле число погибших во время протестов увеличилось до 25 человек

МЕХИКО, 25 апр — РИА Новости. Число жертв массовых протестных уличных акций в Венесуэле увеличилось до 25 человек.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

По сообщению портала Universal, во вторник утром скончался пострадавший в штате Мерида сотрудник местного университета. До этого стало известно о гибели 23-летнего молодого человека во время манифестации в муниципии Моран штата Лара.

В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.