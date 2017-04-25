Генсек ООН: на донорской конференции по Йемену удалось собрать $1,1 млрд

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. На донорской конференции по Йемену удалось собрать 1,1 миллиарда долларов из требуемых 2,1 миллиарда на гуманитарную помощь стране в 2017 году, заявил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Как вы знаете, мы попросили 2,1 миллиарда долларов, чтобы ответить на гуманитарные вызовы в 2017 году. На конференции нам удалось собрать более половины, и у нас есть положительные сигналы, что мы добьемся своей цели к концу года", — сказал он.

По словам Гутерреша, на донорской конференции удалось собрать 1,1 миллиарда долларов, которые помогут увеличить гуманитарную помощь в конфликте, не имеющем политического решения.

Международная донорская конференция по Йемену прошла во вторник в женевском офисе ООН. Россию представлял замглавы МИД Геннадий Гатилов.