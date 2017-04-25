В ОБСЕ обеспокоены решением запретить "Свидетелей Иеговы" в России

ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк выразил озабоченность признанием в России организации "Свидетели Иеговы" экстремистской, говорится в заявлении БДИПЧ.

"Меня беспокоит необоснованная криминализация мирной деятельности членов общин "Свидетелей Иеговы" в России, ликвидация этого сообщества в стране", — цитирует Линка его пресс-служба.

"Это решение Верховного суда представляет собой угрозу ценностям и принципам, на которых основываются демократические, свободные, открытые, плюралистические и толерантные общества", — считает он.

В свою очередь представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией Ингеборг Габриэль заявил, что "запрет, преследование мирных людей за простое богослужение, явно нарушает фундаментальное право на свободу вероисповедания, а вместе с ним и международные стандарты в области прав человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации, поэтому его необходимо как можно скорее пересмотреть".

Также в БДИПЧ выразили обеспокоенность информацией о том, что полиция прекратила религиозные службы "Свидетелей Иеговы".

"Я настоятельно призываю российские власти обеспечить соблюдение права на свободу религии или убеждений, мнений и их выражения, мирных собраний и объединений лиц, принадлежащих к сообществу "Свидетели Иеговы". Их права должны быть соблюдены в соответствии с обязательствами ОБСЕ и международным правом в области прав человека", — заявил Линк.

ВС России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Представители "Свидетелей Иеговы" заявили о намерении обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. В защиту организации выступили МИД Германии и внешнеполитическая служба ЕС.