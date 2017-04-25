Генсек Cовета Европы считает, что вопрос импичмента должна решать сама ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Генсек Cовета Европы Турбьёрн Ягланд считает, что решение об импичменте того или иного выборного лица в ПАСЕ должно решаться самой Ассамблеей.

Во вторник генсек Совета Европы отвечает на вопросы парламентариев.

Отвечая на вопрос о том, не намерен ли он, поднять вопрос о процедуре импичмента в отношении выборного лица в Комитете министров, Ягланд указал, что ПАСЕ сама должна принимать решения в отношении собственных процедур.

Он обратил внимание на то, что ПАСЕ выбирает судей ЕСПЧ, комиссара Совета Европы по правами человека, генсека Совета Европы.

"Но решение (в отношении импичмента) в руках самой ПАСЕ",- отметил он.

Во вторник в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по поездке в Сирию.

В понедельник председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, открывая работу Ассамблеи, назвал ошибкой свой визит в Сирию.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе с президентом Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ поездка председателя в Сирию вызвала резкую критику.

Сразу после его выступления европарламентарии потребовали от него проведения голосования по вотуму недоверия.

В аппарате Ассамблеи РИА Новости пояснили, что "такой процедуры (вотума недоверия) в ПАСЕ нет". Решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ, добровольно